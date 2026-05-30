A Coruña despide el mes de mayo entre nubes y claros

A Coruña ha empezado el último fin de semana de mayo entre nubes y claros con cielos que se han ido despejando con el paso de las horas. Tanto este sábado como este domingo serán días a ratos soleados con temperaturas agradables cercanas a los 20 grados.

El verano está cada vez más cerca y se empieza a notar en la ciudad.

Pese a que no se vivirá una jornada extremadamente calurosa como ya sucedió esta semana, estos días sí permitirán disfrutar al aire libre del sol.

Para este sábado, según la predicción de MeteoGalicia, se esperan temperaturas de entre 16 y 19 grados, con el sol brillando desde el mediodía. Por la noche el mercurio se situará a unos 17 grados.

El domingo habrá una predicción similar, con temperaturas de entre 13 y 20 grados, y una mañana de cielos despejados.

El tiempo acompañará a la celebración del ascenso del Dépor a la Primera División, con fiesta en distintos puntos de la ciudad a lo largo de toda la jornada.

Por la tarde, coincidiendo con el partido en el que los deportivistas reciben a Las Palmas a las 18:30 horas, el cielo comenzará a nublarse. No habrá amenaza de lluvia y tampoco cuando el encuentro termine.

La fiesta que continuará en Riazor y en Cuatro Caminos no pasará por agua, al contrario de lo sucedido la semana pasada, tanto el domingo como el lunes tras el recibimiento en María Pita.