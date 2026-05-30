El barrio de Adormideras, en A Coruña, estrenará la próxima semana nuevas farolas led

El próximo lunes comenzará en el barrio de Adormideras de A Coruña la renovación de las farolas para colocar luces led a lo largo del Paseo Serpent, entre la sirena de San Amaro y el paseo de los Menhires.

La actuación, llevada a cabo por el Concello, consistirá en la retirada de los antiguos apliques encajados en el muro del paseo y la instalación de nuevas luces led de última generación y alto rendimiento. Contribuirán, además, a minimizar la contaminación lumínica.

El objetivo, en palabras de la concelleira de Infraestruturas, Noemí Díaz, es "mejorar y reforzar la seguridad de las personas viandantes".

Debido a su proximidad al Club del Mar de San Amaro, de los caminos del parque de la Torre de Hércules y del faro, además de playas y calas, por este paseo pasan diariamente coruñeses y turistas. Con la actuación, el gobierno local busca dar respuesta a las demandas vecinales detectadas en los encuentros del Plan de Barrios.