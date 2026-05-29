Así será el servicio especial de autobuses en A Coruña para el partido del Dépor en Riazor

Autobuses urbanos de la Compañía de Tranvías de A Coruña. Compañía de Tranvías de A Coruña

La Compañía de Tranvías de A Coruña pondrá en marcha este domingo 31 de mayo un servicio especial de autobuses con motivo del último partido de liga del Dépor en Riazor. El conjunto blanquiazul recibirá a la UD Las Palmas a las 18: 30 horas en un encuentro que servirá para cerrar una temporada histórica, ya con el ascenso a Primera División asegurado.

Bajo el lema "Cremos. Vimos. A Primeira", la empresa de transporte ha anunciado un refuerzo específico para facilitar los desplazamientos de los aficionados hasta el estadio. El servicio especial funcionará entre las 15:40 y las 18:40 horas y volverá a activarse entre las 20:20 y las 21:40 horas para cubrir la salida de los asistentes una vez finalizado el encuentro.

Los autobuses realizarán el recorrido entre la plaza de Pontevedra y el Campus de Elviña, uno de los itinerarios habituales en las jornadas de gran afluencia en Riazor.

La cita llega en un ambiente de celebración para el deportivismo. El equipo afronta la última jornada ya ascendido, en un partido que se espera multitudinario tanto dentro como fuera del estadio.

Refuerzo también por el Trofeo Miguelito de judo

Además del operativo previsto para el fútbol, Tranvías reforzará este domingo el transporte público con motivo de la 38ª edición del Trofeo Miguelito de judo, que se celebrará en el Coliseum.

En este caso, la compañía habilitará un refuerzo de la línea UDC entre las 8:20 y las 14:40 horas. El recorrido conectará también la plaza de Pontevedra con el Campus de Elviña y viceversa, realizando paradas en Alfonso Molina y el Coliseum para facilitar el acceso de deportistas, acompañantes y público asistente al evento.

Con ambos dispositivos especiales, la empresa busca atender dos de las principales citas deportivas que concentrarán movimiento de personas en la ciudad durante la jornada dominical.