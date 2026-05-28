Xuxán, en A Coruña, se prepara para la llegada del bus urbano: Tranvías ya prueba recorridos

Xuxán está cada vez más cerca de contar con una conexión directa de bus urbano con el resto de A Coruña. Tal y como había anunciado la alcaldesa durante las primeras fiestas patronales del barrio, celebradas el pasado 9 de mayo, se espera que el servicio entre en funcionamiento en fechas próximas a San Juan.

En los últimos días, varios vehículos de la flota de Tranvías han sido vistos circulando por las calles del barrio. Según fuentes municipales, se trata de pruebas para definir el recorrido definitivo que realizará la futura línea de autobús.

Aunque por el momento todavía no hay paradas instaladas ni rastro de marquesinas, desde la asociación vecinal confían en que en los próximos días quede fijada la ruta definitiva.

Todavía se desconoce si el Ayuntamiento optará por crear una nueva línea específica para Xuxán —un hipotético 13, por ejemplo— o si incorporará el recorrido a una línea ya existente. Todo apunta, no obstante, a que será una ampliación de alguno de los trayectos que actualmente ya están operativos en la ciudad.

Sea cual sea la fórmula elegida, la previsión municipal es que el servicio esté funcionando alrededor de San Juan, tal y como adelantó la regidora durante las fiestas de Santo Job celebradas en el barrio.

La llegada del autobús urbano era una de las principales reivindicaciones de los vecinos de Xuxán, que hasta ahora debían desplazarse hasta zonas como Matogrande o Elviña para acceder al transporte público.

Con esta nueva conexión, el barrio más joven de A Coruña, que ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, quedará plenamente integrado en la red de transporte urbano de la ciudad, siguiendo un proceso similar al que vivió Mesoiro en su día.