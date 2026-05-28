La Torre de Hércules de A Coruña continúa esperando los permisos necesarios para las obras en su interior

Obras en el entorno de la Torre de Hércules de A Coruña a mayo de 2026. CGM

La gran reforma de la Torre de Hércules arrancó el pasado mes de marzo y, a las puertas de junio, los trabajos planteados para el interior del faro todavía no están en marcha.

Las primeras actuaciones tuvieron su fecha de inicio el 16 de marzo, con el desmontaje de la rampa de acceso para trabajar en la viga perimetral de la Torre. Era el inicio de una fase previa a la intervención en la parte baja del faro para mejorar su accesibilidad y renovar el área arqueológica y el recorrido que siguen los visitantes.

Esta intervención motivó un cierre temporal del faro con la suspensión de ventas de entradas individuales. Sin embargo, tan solo unos días después, se daba a conocer que los trabajos no irían adelante.

Vallas de obra junto a la entrada de la Torre de Hércules. CGM

Desde el Concello puntualizan que estas obras no están paralizadas, sino que no llegaron a empezar por "seguridad jurídica". El motivo está en un informe remitido por el Ministerio de Cultura, organismo que debe otorgar los permisos necesarios, en el que indicaba la necesidad de solicitar una autorización que no se había pedido.

Ahora, la ejecución de esta parte de las obras —centradas en el mantenimiento de elementos estructurales en la zona arqueológica afectados por humedades por las filtraciones de agua, el tratamiento de gas radón y la mejora de la accesibilidad— no se llevará a cabo hasta obtener estos permisos pendientes, aunque fuentes municipales indican que los trabajos en el interior del faro arrancarán cuando finalicen los del exterior. El plazo de ejecución previsto es de 8 meses.

Precisamente en el mes de abril comenzaron otras obras de este proyecto, las relativas a los senderos del Espacio Natural de Interés Local (ENIL) que rodea al monumento.

Con ellas se rehabilitarán estos caminos en los que hasta ahora se formaban charcos por el mal estado del terreno, y se mejorarán para facilitar su accesibilidad, haciéndolo más seguro y duradero y con el objetivo de que puedan recorrerlos personas con movilidad reducida.

Obras en los senderos del parque de la Torre, a mayo de 2026. CGM

Coincidiendo con estos trabajos, el monumento reabrió sus puertas al público el pasado 22 de abril de manera provisional.

Desde Turismo de Galicia, licitadora de los contratos, confirman que estos trabajos continúan ejecutándose con normalidad siguiendo los plazos fijados que sitúan la fecha final hacia el mes de agosto.

Fondos europeos con vigencia en junio

El proyecto está dividido en cuatro lotes, que en conjunto suman un presupuesto de 930.776,16 euros, un importe financiado con fondos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea con una vigencia que finaliza en junio. De hecho, este fue el horizonte final que se anunció hace cerca de un año, cuando se dio a conocer la reforma.

Pese al plazo de los fondos, tanto fuentes de la Xunta como del Concello coinciden ahora en señalar que los trámites pendientes entre las dos administraciones y el Ministerio no afectarán a la ejecución de las obras.

Con ellos discrepa José María Bello, uno de los codirectores de las excavaciones arqueológicas que aquí se llevaron a cabo en los años 90. Según el también exdirector del Museo Arqueológico, la mala tramitación de estas obras supone una "destrucción patrimonial injustificable". Además, pone en duda que esta actuación pueda llevarse a cabo y da por perdidos los fondos europeos debido a los plazos.

Los trabajos ya mencionados corresponden a los lotes 3 y 4, los dos de mayor presupuesto. Más adelante se ejecutarán los relativos al lote 2, centrados en la reforma del alumbrado ornamental de la Torre, y los del lote 1. Este último consistirá en una excavación arqueológica sobre los terrenos que no se tocaron en los años 90 y también en niveles medievales que, según consta en la memoria del contrato, "impiden entender el yacimiento de forma sencilla".

Por ahora, todavía es posible visitar la Torre de Hércules. La venta de entradas a través de su web permite reservar en los meses de junio a septiembre, aunque el plazo de compra siempre se abre tres días antes de la jornada seleccionada.

Aunque no existe una fecha concreta para el nuevo cierre del faro debido a estas intervenciones, lo más probable es que este se produzca durante el verano.