Terrazas y Parque del Agra, en el aire en A Coruña tras la advertencia del BNG de no apoyar al PSOE

El BNG ha dado su apoyo reciente en el Pleno de A Coruña a dos asuntos importantes para la ciudad: el desarrollo urbanístico del Parque del Agra, este mes de mayo, y la ordenanza reguladora de terrazas, en febrero pasado. Fue un respaldo inicial que contrastó con el rechazo del grupo del PP y que permitió sacar ambos asuntos adelante.

Pero un tema y otro deberán volver al Pleno para ser aprobados de forma definitiva. ¿Cuándo? Se desconoce. Si el BNG cumple lo que avanzó su candidata a la Alcaldía esta semana, que no apoyará al Gobierno local en ningún asunto plenario hasta que resuelva el déficit económico de sus cuentas advertido por el interventor, los nacionalistas votarían en contra de lo que apoyaron antes y se retrasaría su aprobación final.

Avia Veira, nueva portavoz municipal del BNG, fue clara: hasta que no se solucione "el burato económico", su grupo no apoyará al Ejecutivo de Inés Rey. La amenaza se apoya en la advertencia del interventor municipal, que indica que entre 2023 y 2025 los gastos del Concello se incrementaron en más de un 18% mientras que los ingresos en el mismo periodo aumentaron un 8%.

Fuentes del BNG reafirman que no van a apoyar "nada" hasta que se "ponga remedio" a la situación económica señalada por el funcionario del Ayuntamiento.

El portavoz municipal y concejal de Facenda, José Manuel Lage, restó importancia a las cifras aportadas por el interventor, un exceso de gasto de 12 millones de euros, y defendió la gestión y la "buena salud financiera" del Ayuntamiento. Días después llegó la amenaza del BNG.

Mientras no se corrija ese desequilibrio económico, los nacionalistas darán la espalda al PSOE. La forma de arreglar el "burato" deberá ser a través de recortes en partidas presupuestarias previstas para destinar sus importes al ajuste económico, una modificación en los créditos que tendrá que pasar también por el Pleno. Tendrá que ser el Gobierno local el que decida si somete a votación esta medida.

La alcaldesa, Inés Rey, comentó ayer miércoles que su gobierno "está trabajando en los asuntos económicos y de otro tipo" y añadió que "se sentará a hablar" con el BNG "sobre estas y otras cuestiones". "Estoy segura de que se llegará a acuerdos positivos para la ciudad", prevé la regidora.

Alegaciones hosteleras, rechazo vecinal

Mientras el cambio presupuestario no se produzca o no se corrija de otra forma el déficit económico, quedan por tanto en el aire la ordenanza de terrazas y la reordenación del Parque del Agra.

El BNG apoyó inicialmente en febrero una normativa que pretende ordenar el espacio público y limitar el uso de las aceras o de las plazas de aparcamiento para instalar terrazas; también da orden a las mesas, sillas y toldos de la plaza de María Pita.

Clientes en las terrazas de la plaza de María Pita. Quincemil

Hosteleros de esta zona céntrica, la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, colectivos vecinales y el PP presentaron alegaciones a la ordenanza, pero aún no se sabe cuándo volverán al Pleno ni cuándo se someterá la norma a una nueva votación de la Corporación.

El paso del Parque del Agra por el Pleno es más reciente. En mayo recibió el respaldo del BNG a un cambio en el planeamiento urbanístico que permite la construcción de bloques de viviendas, además de creación de zonas verdes, en este ámbito del barrio del Agra. Los vecinos se han opuesto durante años al hormigón y solo defienden que haya espacios libres y verdes.

El veto del BNG a apoyar asuntos promovidos por el Gobierno local se produce a un año de las próximas elecciones municipales, para las que Avia Veira es la candidata nacionalista. El Bloque ha aprobado los dos últimos presupuestos locales, pero la cercanía de las urnas suele traer consigo cambios en las relaciones entre las fuerzas políticas.