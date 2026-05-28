La Biblioteca Municipal de O Castrillón, en A Coruña, reabre el 1 de junio tras las obras de mejora

La Biblioteca Municipal de O Castrillón volverá a abrir sus puertas el próximo lunes 1 de junio de 2026 tras varios meses cerrada por las obras de acondicionamiento y mejora llevadas a cabo en sus instalaciones.

La reapertura supondrá la recuperación de este espacio de encuentro, lectura y comunidad para el barrio, después de una intervención incluida dentro del Plan de Renovación dos Centros Cívicos Municipais impulsado por el Concello de A Coruña.

Las obras arrancaron en diciembre de 2025 y afectaron tanto al centro cívico como a la propia biblioteca municipal. La actuación contó con un presupuesto de 346.995,29 euros e incluyó reparaciones estructurales y trabajos de mantenimiento, además de mejoras en distintos espacios del edificio.

Entre las actuaciones realizadas figuran la limpieza y desinfección de cubiertas, el desatasco de pluviales, la reposición de líneas de vida y mejoras en carpinterías, pavimentos y acristalamientos. Asimismo, se instaló un nuevo sistema de climatización y ventilación en la sala infantil.

El proyecto formaba parte de una actuación conjunta junto al centro cívico de San Diego, con una inversión global superior a los 550.000 euros.

La ejecución de las obras sufrió retrasos respecto a los plazos inicialmente previstos. De hecho, el pasado mes de abril el BNG había denunciado públicamente la demora en la finalización de los trabajos, al haberse superado las 14 semanas de ejecución contempladas inicialmente sin una fecha clara para la reapertura.

Finalmente, la biblioteca retomará su actividad el próximo lunes, recuperando así uno de los equipamientos culturales y vecinales de referencia en O Castrillón.