La Xunta inspeccionará la granja de visones de Abegondo (A Coruña) denunciada por maltrato animal

La Xunta realizará una inspección "inmediata" en la granja de visones de Abegondo (A Coruña) denunciada por la ONG Arde Global tras alertar de la presencia de animales enfermos, cadáveres en descomposición y suciedad "extrema" en las instalaciones.

La denuncia fue presentada este lunes ante la Fiscalía Provincial de A Coruña y señala además la existencia de visones mutilados dentro de la explotación peletera vinculada a Antonio Vigo Piel.

Desde la Consellería de Medio Rural aseguran que, por el momento, no tienen constancia formal de ninguna denuncia relacionada con este caso y que conocieron la situación a través de los medios de comunicación.

Según explican, hasta ahora "no constan inspecciones" que hayan detectado incumplimientos vinculados al bienestar animal en la explotación.

No obstante, la Xunta ha avanzado que llevará a cabo una inspección "inmediata" y que, en función de los resultados, adoptará las medidas oportunas, incluida la apertura de un posible expediente sancionador si se detectan irregularidades.

Desde Medio Rural también lamentan que este tipo de situaciones no se comuniquen directamente a los servicios veterinarios oficiales para poder actuar "con la máxima celeridad posible".

Agavi investigará lo ocurrido

La Asociación Española de Granjas de Visón (Agavi) aseguró este martes que desconocía las denuncias sobre la situación de la granja de Abegondo y anunció que abrirá una investigación para comprobar la veracidad de los hechos denunciados.

"Ninguna persona ni colectivo se dirigió previamente a la entidad", señalaron desde la asociación en un comunicado. Agavi afirmó además que seguirá "muy pendiente" de las inspecciones y controles que realicen las autoridades competentes de Sanidad Animal.

La entidad recordó que todas las granjas asociadas están inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) y se someten a controles oficiales periódicos. Frente a las críticas de organizaciones animalistas que reclaman el cierre de este tipo de explotaciones, la asociación defendió además el papel económico del sector.

Según indicó Agavi, las granjas de visones generan más de 1.000 empleos directos e indirectos y desempeñan "un papel fundamental" en la dinamización económica de las zonas rurales donde se ubican.