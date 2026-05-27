A Coruña vive un adelanto del verano con máximas de 30 grados antes del descenso de temperaturas

A Coruña se ha levantado este miércoles con cielos completamente despejados y temperaturas altas ya desde primera hora, cuando los termómetros marcaban cerca de 17 grados a las 06:00 horas. Era un adelanto de la jornada estival que está viviendo la ciudad.

El mercurio ha ido en ascenso hasta alcanzar ya los 27 grados a las 11:00 horas y situarse en torno a los 30 grados al mediodía. También se espera una noche calurosa, con los termómetros en unos 20 grados.

Una combinación de sol y calor que ha animado a muchas personas a disfrutar del paseo marítimo y también de las playas, donde en Riazor y Orzán múltiples bañistas tomaban el sol y aprovechaban un mar en la bahía que hoy está tranquilo y con escaso oleaje.

Habrá, eso sí, que tener cuidado con la exposición al sol, ya que para este miércoles se esperan índices muy elevados de rayos UV, situados en el nivel 8 según MeteoGalicia.

En las calles hay quienes han hecho ya el cambio de armario, con conjuntos más veraniegos y mangas cortas, pero también quien se resiste a guardar las chaquetas e incluso las botas, muestra de un tiempo cambiante que se hará patente mañana.

Para este jueves se espera una caída importante de las temperaturas máximas que bajarán hasta unos 20 grados, mientras que las mínimas continuarán en torno a los 16 grados.

También se verán algunas nubes altas e incluso niebla durante buena parte de la mañana. De todas formas, el índice de UV seguirá alto, de nuevo entre el nivel 7 y 8 en las horas centrales del día.

Para el viernes volverán algunos bancos de niebla ocasionales en las horas de la mañana, para dar paso a un mediodía despejado y una tarde nublada con niebla de nuevo a la noche. Un día en el que A Coruña pasará por distintos momentos en el cielo pero que tendrá temperaturas más constantes de cerca de 18 grados. El fin de semana el tiempo aguantará, especialmente el domingo, para no aguar la fiesta del Dépor que celebrará una vez más en Riazor y en Cuatro Caminos el ascenso a Primera.

Será la antesala de una nueva semana en la que regresarán las lluvias, coincidiendo con el inicio del mes de junio.