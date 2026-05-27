Así serán las afecciones a los trenes en A Coruña desde el 5 de junio

Entre el 5 de junio y el 10 de julio, una nueva fase en las obras de la estación intermodal de A Coruña limitarán los viajes en tren desde la ciudad herculina.

Los cambios afectarán a frecuencias de Alta Velocidad con Madrid y a las líneas de Media Distancia y Regionales que conectan A Coruña con Santiago, Vigo, Ferrol, Lugo y Ourense.

Las afecciones se dividirán en dos fases. La primera de ellas, entre el 5 y el 25 de junio, limitará los trenes regionales entre A Coruña y Vigo Guixar, con transporte por carretera entre A Coruña y Santiago en ambos sentidos, y a los trenes de Media Distancia con Ferrol y Lugo, que realizarán transbordo por carretera entre A Coruña y Betanzos-Infesta, también en ambos sentidos.

Además, el último tren entre Madrid y A Coruña del 25 de junio realizará por carretera el tramo entre Santiago y A Coruña.

Desde el 26 de junio y hasta el 10 de julio, habrá un corte total de la circulación en la estación de A Coruña.

De esta forma, se realizarán por carretera los trayectos entre A Coruña y Santiago de regionales, Media Distancia, Avant y Alta Velocidad. También se cambian los viajes programados hacia Lugo, Monforte y Ourense y Ferrol desde A Coruña, con trayecto en bus entre la ciudad herculina y Betanzos-Infesta.

El 11 de julio por la mañana los primeros servicios se podrán ver afectados.

Los horarios definitivos, una incógnita

Rebeca Recio es una de las personas que se verá afectada por estas modificaciones.

Viajera de la conexión A Coruña - Ourense por trabajo, habla en representación de los usuarios habituales: "Hay todavía muchas incógnitas con respecto a cómo se va a gestionar el transporte. No sabemos ni horarios de salida ni de llegada".

Recio señala además que "los tiempos de traslado van a ser superiores, sobre todo para quien haga los trayectos completos de A Coruña a Vigo o Ourense".

En su caso ya le cambiaron el tren de las 07:15 horas a las 07:10 con destino Ourense: "Dicen que es para mejorar la comunicación con Madrid. Siempre es todo por Madrid", lamenta, antes de indicar que con los cambios para junio y julio "no sabemos muy bien qué nos espera".

Estos son los trayectos afectados por los cortes en la estación de A Coruña

Tampoco los servicios de atención al cliente de Renfe aclaran todas las dudas.

Mirando su web, sin embargo, se puede observar que muchos de los horarios de salida se han adelantado para mantener los de llegada al destino, eso sí, sin variación en los precios pese al incremento del tiempo en el viaje.

Por ejemplo, el primer tren regional que parte de A Coruña con destino Vigo, sale habitualmente de la estación herculina a las 05:30 horas. El viaje dura 2 horas y 11 minutos, llegando a la ciudad olívica a las 07:41 horas. En la primera fase de las afecciones, la primera conexión llega a la misma hora pero parte a las 04:45 horas, incrementando el viaje en unos 45 minutos.

En el caso de querer viajar hasta Santiago en el regional que llega a las 10:16 horas, el transporte partirá de A Coruña a las 08:50 horas, en lugar de a las 09:35 horas.

Estas son las frecuencias con afecciones que se recogen.

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Desde Renfe sí indican que la compra de los billetes se podrá hacer de manera habitual, por teléfono, en la estación o a través de la app, y que estos servirán para los trayectos en autobús.

Los autobuses se colocarán en las inmediaciones de la estación de A Coruña, aunque la compañía no ha aclarado su ubicación precisa.

Desde el 26 de junio habrá un corte total en los trenes. Sí se harán viajes por carretera pero no en todos los horarios.

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Además de los viajeros habituales, estas afecciones a la conexión por tren con A Coruña afectarán en una fecha clave para la ciudad. La noche de San Juan, el 23 de junio, será uno de los días en los que llegar hasta la ciudad herculina resulte más difícil por los cambios debido a las obras.

También coincidirá en fechas con los conciertos de Bad Bunny en Madrid, previstos entre el 29 de mayo y el 15 de junio y que ya han aumentado un incremento de reservas en tren entre A Coruña y la capital de un 49% para ese periodo según datos de la plataforma de reservas de tren y autobús Trainline recogidos por Europa Press.

Según los propios datos facilitados por Renfe en febrero del año pasado, el Eje Atlántico, que une A Coruña, Santiago y Vigo, fue la frecuencia de Media Distancia más demandada en 2024. Hasta 5,3 millones de personas utilizaron en ese año estas líneas.

Y hace tan solo un mes, la compañía anunciaba que ampliará las plazas para los trenes entre estas ciudades gallegas con el Plan Galicia. La previsión es que se implante antes de que termine el año reforzando su capacidad en un 24% y también se aumentarán las plazas en los trenes Avant Ourense– Santiago–A Coruña en un 6% diario.



