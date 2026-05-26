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Los sindicatos policiales de A Coruña reclaman más agentes para reforzar la seguridad
CEP, que es el mayoritario, y Jupol se han concentrado esta mañana en los exteriores de la comisaría de Lonzas para reclamar un aumento de la plantilla y visibilizar el aumento del crimen
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La Confederación Española de Policía (CEP), junto a Jupol, han alertado del aumento de la criminalidad en A Coruña y sostienen que la ciudad cuenta con una plantilla policial insuficiente para hacer frente a la evolución de los delitos en los últimos años, según los datos del Ministerio del Interior.
Los sindicatos apuntan a que las estadísticas reflejan una tendencia al alza desde 2019, cuando se registraron algo más de 10.300 infracciones penales, frente a las más de 12.300 contabilizadas en 2025.
Para la CEP, esta evolución demuestra que "los datos son claros, la criminalidad ha crecido de forma sostenida en la ciudad y no se puede mirar hacia otro lado".
El aumento de los delitos violentos
Entre los indicadores más preocupantes, la organización destaca el aumento de los delitos violentos, como homicidios, tentativas y lesiones graves. En este sentido, advierten de que la falta de efectivos en la calle reduce la capacidad de prevención: “cada vez hay menos patrullas visibles y eso tiene consecuencias directas en la seguridad ciudadana”, señalan.
También ponen el foco en el incremento de los delitos contra la libertad sexual y la ciberdelincuencia, dos áreas que, según la CEP, requieren más especialización y recursos. “Estamos ante tipologías delictivas que han crecido de forma muy significativa y necesitan unidades de investigación reforzadas”, subrayan.
El sindicato añade además su preocupación por el aumento de agresiones a agentes de la autoridad en la provincia. A su juicio, este dato refleja un problema estructural: “los policías están cada vez más expuestos y con menos respaldo operativo en la calle”, denuncian.
Para la CEP la situación es "insostenible"
El portavoz de la CEP, Javier Martínez, critica la falta de medios y reclama medidas urgentes. "La situación es insostenible si no se incrementan las plantillas y se refuerzan las unidades de investigación y prevención", afirma.
También insiste en la necesidad de cambios legales: "la ley debe proteger más al policía y ser más contundente con quien agrede o delinque".