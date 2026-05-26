La niebla provoca desvíos y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña

El aeropuerto de Alvedro en una foto de archivo. Shutterstock

El aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, registró este martes varios desvíos y cancelaciones de vuelos debido a la niebla que cubrió el entorno del aeródromo durante buena parte de la mañana.

Según figura en la página web de Aena, diferentes vuelos con origen o destino Madrid-Barajas Adolfo Suárez se vieron afectados por "meteorología adversa".

Entre los vuelos desviados aparecen conexiones operadas por Air Europa, Air France, Aeroméxico y KLM, todas ellas redirigidas al aeropuerto de Madrid-Barajas.

Además, también se registraron varias cancelaciones durante la jornada. Entre las compañías afectadas figuran Air Europa, SAS Scandinavian Airlines, Tarom y KLM, en vuelos vinculados igualmente con Madrid.

La espesa niebla comenzó a registrarse a primera hora de la mañana y redujo notablemente la visibilidad en el entorno del aeropuerto coruñés, provocando incidencias en distintas operaciones aéreas.