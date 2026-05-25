La celebración del ascenso del Dépor deja varias incidencias en Cuatro Caminos, en A Coruña

Efectivos sanitarios y Policía Nacional intervienen en una de las incidencias registradas durante la celebración del ascenso del Dépor en Cuatro Caminos Quincemil

La celebración del ascenso del Deportivo a Primera División dejó varias incidencias en la zona de Cuatro Caminos, uno de los principales puntos de reunión de los aficionados blanquiazules durante la noche del domingo.

Una de las intervenciones más destacadas se produjo antes de las 23:30 horas, cuando una persona en estado de embriaguez que se encontraba subida a la fuente de Cuatro Caminos sufrió una caída y se golpeó en la cabeza.

Hasta el lugar acudieron efectivos de Urgencias Sanitarias y de la Policía Nacional. El hombre fue trasladado posteriormente a un centro hospitalario.

También en la zona de la fuente se registró otra caída relacionada con el ambiente festivo de la noche. Según la información facilitada al 112, otra persona en estado de embriaguez cayó en uno de los laterales inferiores de la fuente, donde durante la celebración varios aficionados habían desplazado las vallas de seguridad instaladas en el entorno.

Además, el 112 recibió otro aviso por un altercado ocurrido sobre las 03:00 horas de la madrugada en Cuatro Caminos. Fue un particular quien alertó de una pelea y advirtió de que alguna de las personas implicadas podría necesitar asistencia sanitaria.Tras la llamada, el servicio de emergencias movilizó a Urgencias Sanitarias y a la Policía Nacional, que se encargó de gestionar la situación.

Miles de aficionados se concentraron durante la tarde de ayer en Cuatro Caminos para celebrar el regreso del Dépor a Primera División ocho años después.