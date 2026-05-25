El BNG de A Coruña no apoyará al PSOE en ningún asunto hasta que resuelva el déficit económico
El partido anuncia además que Avia Veira, candidata a la alcaldía, sustituye a Francisco Jorquera como portavoz del grupo
El BNG de A Coruña no apoyará al PSOE en ningún asunto municipal hasta que el gobierno local solucione el déficit económico de sus cuentas, que cerraron el 2025 con un resultado negativo de 12 millones de euros.
Así lo ha anunciado esta mañana Avia Veira, candidata a la alcaldía y nueva portavoz del grupo municipal en sustitución de Francisco Jorquera, que pasa a ocupar el cargo de portavoz suplente.
A un año de las elecciones municipales, que tendrán lugar en mayo del 2027, la nacionalista se mostró crítica con el PSOE local: "O que vimos durante todo este tempo é un goberno local desconectado da realidade, que se comporta como se tivese maioría absoluta, cando nin sequera a ten simple. Un goberno local acomodado, que non dialoga e que non traballa como equipo. Inés Rey non soubo conformar un equipo que traballase unido e cohesionado ao servizo da cidade".
Como ejemplos de una mala gestión, Veira denunció que los socialistas "fallan no pequeno, no mediano e no grande" en asuntos como la limpieza, el cuidado de las calles, en los servicios públicos en concesión que se prestan en precario con contratos por licitar, en un problema que se extiende a ámbitos mayores como el transporte público o el tratamiento de las basuras.
La nueva portavoz del BNG también recordó la pérdida de la sede del Mundial 2030.
"Cando hai un ano fixemos o balance de xestión do Goberno Local, dicíamos que era un goberno que fallaba na xestión do día a día e que tentaba tapar eses fallos con anuncios de grandes eventos. Pois ben, agora tamén lle están fallando eses grandes eventos", recalcó.
Otro asunto "grave" y que hace que el BNG deje de brindar su apoyo al PSOE está en la gestión económica. "Levamos meses denunciando que o resultado da liquidación do ano pasado revela unha xestión económica nefasta", recordó Veira, antes de señalar que el gobierno local debe actuar y que "o Interventor di que hai que tomar decisións e corrixir esta situación e ofrece varias solucións para saír dela".
"Somos unha forza responsábel. Queremos que se resolva este grave problema e que se faga, como di o Interventor, en 2026", indicó la candidata a la alcaldía por el BNG, subrayando que "non podemos deixar o marrón para o goberno local que xurda das urnas de maio de 2027, un goberno local que nos propoñemos liderar".
Un cambio "a mellor"
A un año de las elecciones municipales, desde el BNG ven al gobierno local "esgotado e sen ideas. Así o ven as coruñesas e os coruñeses e así o vemos nós".
Por eso proponen un "cambio ao mellor" en lugar de "o regreso ao pasado que simboliza o PP".
Para los nacionalistas, este cambio pasa por llevar adelante "o selo da Coruña, o selo da valentía, a modernidade, a igualdade e o orgullo, notas coas que o BNG se identifica totalmente". Por este motivo, "imos encher a cidade de ilusión e esperanza para lograr ese cambio a mellor".
Nueva capitana
En la misma rueda de prensa, que tuvo lugar esta mañana en María Pita, Francisco Jorquera anunció que Avia Veira pasa a asumir las labores de portavocía de manera oficial.
Entre los motivos, un día después del ascenso del Dépor a la Primera División, Jorquera bromeó con que "consumado o ascenso do Dépor, o que eu podería aportar como portavoz do BNG xa está totalmente conseguido".
Como candidata a la alcaldía, el BNG ve como un paso "lóxico" su nombramiento como portavoz.
"Hoxe é un día de celebración de ascensos. O do Dépor. É o do claro ascenso que prognostican as sondaxes para o BNG", añadió Jorquera.
Por su parte, Veira también declaró que "a ver se levamos o equipo a Europa. Polo menos, a Europa League".
El PP tilda de "cómplice" al BNG
A raíz de esta rueda de prensa, el PP ha emitido un breve comunicado en el que tilda de "cómplice necesario de Inés Rey" al BNG, por lo que consideran sus declaraciones como un "paripé".
"El BNG ha tragado con todo, la última vez con el Parque del Agra. Incluso su candidata y ahora portavoz, Avia Veira, votó lo contrario de lo que había defendido en el salón de plenos, con sus compañeros de partido manifestándose en su contra en la puerta del concello", critican los populares.