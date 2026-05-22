Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de A Coruña

La Torre de Hércules desde el Paseo Marítimo de A Coruña. Shutterstock

El cuerpo sin vida de un hombre ha aparecido en la mañana de este viernes en las inmediaciones de la Torre de Hércules.

El cadáver fue avistado en la costa norte del faro primero por la tripulación de un pesquero, a aproximadamente una milla de tierra. El 112 recibió el aviso pasadas las 10:00 horas.

Posteriormente, el equipo de Gardacostas de Galicia de la embarcación Punta Seixo Branco fue el encargado de recuperar el cuerpo.

En estos momentos, la Policía Autonómica custodia el cadáver, que fue custodiado por Gardacostas hasta la llegada de la lancha de la Guardia Civil para su traslado al puerto de Oza.

Por el momento no se ha podido identificar a la persona.