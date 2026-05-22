Localizada la joven de 18 años desaparecida este jueves en A Coruña

La joven de 18 años desaparecida desde este jueves en A Coruña ha sido localizada y se encuentra ya junto a su entorno familiar, según ha informado la organización SOS Desaparecidos, que ha procedido a desactivar la alerta difundida durante las últimas horas.

La desaparición de Yasmina R.J. había motivado una rápida movilización después de que su familia interpusiese una denuncia ante la Policía Nacional, activándose de inmediato el protocolo de búsqueda para tratar de dar con su paradero.

Fuentes policiales confirmaron que, tras recibirse la denuncia, se abrió una investigación para localizar a la joven cuanto antes, mientras la asociación difundía a través de sus canales oficiales una descripción física para facilitar su identificación.

En esa alerta se indicaba que Yasmina mide entre 1,50 y 1,55 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo castaño y largo, además de ojos del mismo color.