El enorme socavón junto al Coliseum de A Coruña ya ocupa toda la calzada: así será la reconstrucción

Donde antes circulaban coches camino al Coliseum de A Coruña y Carrefour, ahora solo queda un enorme socavón. La carretera de la calle Francisco Pérez Carballo, cerrada al tráfico desde febrero tras detectarse varias grietas en el firme, ha desaparecido por completo.

El hueco ocupa ya toda la calzada y conecta directamente con el solar en construcción situado junto a la vía. Lo que comenzó hace más de tres meses como unas pequeñas grietas terminó convirtiéndose en un hundimiento que obligó a cortar uno de los principales accesos al palacio de conciertos herculino.

Fue durante la construcción de un bloque de viviendas en Someso cuando se vino abajo. Según explica Javier Castro, de la promotora Gestogar -que gestiona la cooperativa 'Terrazas do Ézaro'-, el problema se originó durante la ejecución de una pantalla de pilotes, una estructura utilizada para sostener las tierras del terreno durante las obras de un bloque de viviendas en el barrio de Someso.

"Es una solución técnicamente muy robusta para el sostenimiento de tierras", asegura. Sin embargo, las intensas lluvias durante el invierno y otros factores que todavía deberán determinar peritos e ingenieros acabaron provocando el fallo de la estructura y, con ello, el hundimiento de la calle.

Obras en Someso P.M

La empresa Acción, encargada de ejecutar las obras, trabaja ahora en la reparación siguiendo un plan ya presentado al Concello de A Coruña. Tal como explican desde la promotora, el proyecto pasa por vaciar completamente la calle hasta alcanzar la cota de cimentación del edificio en construcción para después ir reconstruyéndola de forma paralela al avance del inmueble.

"Cuando el edificio llegue a cota cero será el propio edificio el que sostenga la calle", explica Castro. El objetivo, insiste, es dejar la vía exactamente igual que antes del hundimiento.

Seis meses de ejecución

Los trabajos cuentan además con un plazo marcado por el propio Concello. Tras el incidente, el gobierno local notificó una suspensión de licencia y concedió un periodo aproximado de seis meses para ejecutar la reparación. Según explica la promotora, el plazo finalizaría alrededor del mes de septiembre.

Aun así, desde Gestogar reconocen que la situación ya ha provocado retrasos inevitables en la construcción de las viviendas. "Todo este proceso ha provocado un retraso", admite Castro, aunque asegura que todavía no pueden concretar cuánto afectará al calendario final de entrega de los pisos. Eso sí, desde el punto de vista económico, la promotora afirma que el impacto está cubierto por los seguros vinculados a la obra.

Zona del hundimiento @sector7_coruna

Alternativas a Francisco Pérez Carballo

Mientras tanto, el tráfico continúa desviándose por las rutas alternativas. Solo así se ha podido hacer frente a la carga de tráfico que ha habido estos últimos días en el Coliseum, sobre todo los dos 'sold out' de Dani Martín este pasado viernes y sábado.

Actualmente, el acceso principal al recinto se realiza a través de la calle José Pascual López Cortón, con giro hacia José Vázquez Rozas. Desde ahí, los vehículos atraviesan el aparcamiento situado bajo el viaducto de la avenida da Universidade hasta conectar con Enrique Mariñas Romero, vía de acceso a Matogrande.