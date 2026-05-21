Un coche averiado en A Coruña colapsa durante media hora el cruce entre San Andrés y la calle Sol

Un coche averiado provocó problemas de tráfico durante la tarde de este jueves en pleno centro de A Coruña. El vehículo quedó parado en el cruce entre San Andrés y la calle Sol y terminó bloqueando la circulación durante alrededor de media hora.

La conductora no conseguía arrancarlo ni moverlo del sitio, por lo que tuvo que recurrir a la grúa mientras intentaba buscar una solución. El coche quedó detenido en un punto crítico de la vía y detrás de él se quedó atrapado un bus de la línea 6 que tampoco podía continuar la marcha.

A partir de ahí, comenzaron a acumularse más autobuses y coches en San Andrés. Entre los vehículos bloqueados se encontraba también uno de los buses de empleados de Inditex.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local para controlar el tráfico y ayudar en la retirada del coche junto a la grúa. Mientras tanto, numerosos peatones se detenían a observar toda la escena, que generó bastante expectación en la zona.

Detrás de los autobuses, el atasco fue creciendo poco a poco hasta llegar a la plaza de Pontevedra, donde decenas de conductores esperaban a que se solucionase el incidente sin tener opciones para desviarse.