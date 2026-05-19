La CRMH de A Coruña convoca un acto en María Pita para pedir la retirada de símbolos franquistas

Imagen difundida por la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña ha convocado para este sábado 23 de mayo un acto reivindicativo en la plaza de María Pita bajo el lema "Descolguemos os retratos franquistas do Concello da Coruña".

La entidad explica que inicialmente pretendía organizar una visita guiada al interior del Palacio Municipal para denunciar la presencia de retratos y reconocimientos a alcaldes, cargos políticos y figuras vinculadas al franquismo en distintas dependencias del Concello. Sin embargo, asegura que el Concello no autorizó la actividad ni ofreció una fecha alternativa.

Ante esta situación, la CRMH mantendrá la convocatoria trasladándola al exterior del edificio consistorial. Durante el acto, previsto para las 12:00 horas, la organización exhibirá reproducciones de 18 retratos de alcaldes y figuras franquistas que, según denuncia, continúan expuestos en dependencias municipales, incluido el despacho de Alcaldía.

La comisión realizará además un "descuelgue simbólico" de estas imágenes como gesto reivindicativo y para reclamar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Desde la entidad consideran que la permanencia de esta simbología franquista en espacios municipales responde a una "falta de voluntad política" y recuerdan que la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática realizó un requerimiento al Concello sobre esta cuestión que, según aseguran, todavía no ha sido respondido.