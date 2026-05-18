De quiosco a baño: la playa de Orzán de A Coruña por fin tendrá aseos portátiles

Se acabó lo de recorrer metros y metros para hacer las necesidades cuando uno está en la playa. Y es que en Orzán las opciones son pocas: probar suerte en alguno de los bares de la zona o caminar hasta los bajos de Riazor en busca de un baño. Dependiendo de la urgencia, muchos tiraban de lo de siempre: ir a mear al mar.

Sin embargo, a partir de este verano, la playa de Orzán contará con un baño portátil con dos aseos, ambos adaptados para personas con movilidad reducida. Lo que antes era un quiosco con vistas a la playa, al final de la calle Sol, se ha convertido ahora en un baño completamente modernizado.

Por el momento sus puertas permanecen cerradas. No será hasta el arranque de la temporada de baño, el próximo 15 de junio, cuando pueda utilizarse. Para llegar hasta él será necesario cruzar el paseo marítimo por el paso de peatones ubicado justo al lado de la Casa del Sol, delante de la cafetería de Vazva y pegado a una estación de BiciCoruña.

Lo del baño era una demanda que los usuarios de la playa de Orzán llevaban tiempo reclamando. Hasta ahora, quienes necesitaban ir al servicio tenían que recorrerse prácticamente toda la playa. Y es que la única alternativa eran los baños de Riazor, situados al lado del Playa Club de A Coruña.

Muchos se las arreglaban con un chapuzón, daba igual lo fría que estuviese el agua. Otros directamente probaban suerte por la zona. Ahora, al menos, tendrán la opción de subir desde la playa y utilizar este nuevo baño donde hace años se vendían helados.