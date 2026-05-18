Una persona se cae sobre las rocas en el entorno de As Esclavas, en A Coruña

Un hombre se ha caído a las rocas a última hora de esta tarde en A Coruña, en la zona de As Esclavas. Los efectivos de seguridad se han movilizado de inmediato para rescatar a esta persona, que no llegó a tocar la zona del agua y mantuvo en todo momento la consciencia.

Tanto la Policía Local como efectivos sanitarios del 061 se han trasladado con rapidez hasta la zona, para realizar la atención sanitaria y dar seguridad al rescate. Fue trasladado al centro hospitalario de referencia.

Justo hace un año el futbolista del Dépor Zakaria Eddahchouri sufrió un acto similar, cuando se desplomó desde una altura de cinco metros por las rocas en el entorno del Paseo Marítimo.