Oleiros (A Coruña) celebrará un gran musical de Aladdín con más de 200 artistas

Imagen de una de las anteriores actuaciones musicales celebradas en Mera

Oleiros celebrará este domingo 24 de mayo un gran musical inspirado en Aladdín, el clásico de Disney, en el parque da Lagoa de Mera.

La actuación comenzará a las 17:00 horas y reunirá a más de 200 artistas sobre el escenario en una adaptación musical de la conocida película.

En el espectáculo participarán la Orquesta Sinfónica y los coros de la Escuela Municipal de Música de Oleiros, el coro "Tremenda Tremolina" y alumnado de la Escuela Municipal de Danza.

La Orquesta Sinfónica estará formada por la orquesta de cuerda, la banda de la escuela, la banda juvenil y la Big Band, agrupando a cerca de un centenar de músicos.

Con esta actuación, la Escuela Municipal de Música de Oleiros dará comienzo a su programación de fin de curso, que se desarrollará durante todo el mes de junio en diferentes espacios públicos del municipio.