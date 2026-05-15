Un incendio en una residencia de la Ciudad Vieja moviliza a los bomberos de A Coruña

Un incendio en la residencia Mentalia Coruña, ubicada en la Ciudad Vieja, ha movilizado a los bomberos esta tarde.

El fuego se declaró hacia las 17:00 horas. Minutos después, el 112 recibía el aviso de un incendio, aunque se desconocía el origen. Algunos testigos apuntan a que este podría estar en la buhardilla del edificio.

Hasta el lugar, además de los bomberos, se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Nacional, así como Urxencias Sanitarias. Una persona resultó afectada, aunque por el momento no han trascendido más detalles.

La residencia, que forma parte de DomusVi, se inauguró hace algo más de un año y medio, en septiembre del 2024. Cuenta con un total de 47 plazas y se centra en la atención a personas adultas con enfermedades de salud mental.