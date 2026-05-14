Vecinos del Agra, en A Coruña, protestan por el parque "decepcionados con todos los partidos"

Los vecinos del Agra del Orzán volvieron este jueves a la plaza de María Pita para reivindicar un Parque del Agra con zonas verdes y sin viviendas. Lo han hecho a menudo durante muchos años, reclamar ante el ayuntamiento la mejora urbana de este ámbito, y hoy han regresado con motivo de la aprobación en el Pleno de una reordenación que, aunque dispone una gran área verde, permite la construcción de pisos.

Hay decepción entre los vecinos, que no asistieron a la sesión plenaria pero la siguieron desde el exterior. El Gobierno local y el BNG negociaron las condiciones de la modificación urbanística y el PP la votó en contra. El grupo de vecinos expresó su malestar "con todos, sobre todo los que votaron que sí a este cambio"; también con los que votaron que no.

Flor Antelo, presidenta de la asociación vecinal del Agra, recordó que cuando el Ejecutivo local abrió el parque del Observatorio hace meses “no vendió que se fueran a levantar pisos en el Parque del Agra”.

También criticó al PP por "negociar con Cebrián la construcción de viviendas cuando gobernaba" (la promoción inmobiliaria en la antigua parcela de las Adoratrices): "Ahora se aprovecha para quedar bien y viene al barrio a blanquearse a montar unas carpas para decir que nos apoya. Llevamos 40 años luchando y sabemos lo que pensaban unos y otros antes y después".

Antelo tampoco aprueba la decisión del BNG de negarse a que hubiera viviendas en el Parque del Agra y permitirlas ahora, con la aprobación del cambio urbanístico en el Pleno: "Estamos decepcionados con la actitud de todos los partidos".

En las dos reuniones mantenidas en el último mes entre los vecinos y el Gobierno local, los primeros admitieron que aprobaban solo construir pisos "en la zona de Almirante Mourelle para tapar las medianeras", pero no más edificios "alrededor del Observatorio".

"Parque da Agra xa! 50 anos de barrio. Zonas verdes para cando?" reza la pancarta que los vecinos siempre han desplegado para defender la transformación de este ámbito. Una veintena de personas la volvieron a mostrar esta mañana frente al Palacio de María Pita.