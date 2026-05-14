Detenido un hombre en Os Mallos, en A Coruña, por una agresión con arma blanca en una vivienda

Un hombre ha sido detenido en la rúa Ramón Cabanillas, en Os Mallos, en A Coruña, tras una agresión con arma blanca ocurrida en el interior de un domicilio, según han confirmado fuentes conocedoras de los hechos.

La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al CHUAC tras resultar herida en el suceso, que se produjo en torno a la medianoche. En ese momento, los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar y procedieron a la atención del afectado.

El presunto autor de los hechos fue detenido en el propio domicilio poco después de la agresión, quedando a disposición policial. Por el momento, la investigación permanece abierta y no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del suceso.