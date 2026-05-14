Los ascensores de O Castrillón en A Coruña vuelven a averiarse, casi un año después de su apertura

Avería de los ascensores de O Castrillón de A Coruña tras 4 días en funcionamiento: "poco duraron" Cedida

Uno de los ascensores que conectan la calle Pintor Villar Chao con Juan Montes ha vuelto a quedarse fuera de servicio. Una situación que se ha repetido, al menos dos veces, desde su apertura el pasado 13 de julio, cuando fueron puestos en funcionamiento para mejorar la movilidad en los barrios de O Castrillón, A Gaiteira y Os Castros.

Así lo denuncian vecinos de la zona, que señalan a Quincemil que la actual avería lleva unas tres semanas sin resolverse. Esto está provocando molestias entre los usuarios, ya que algunas personas con sillas de niños o de ruedas se han encontrado con dificultades para salvar algunos desniveles sin el ascensor.

Por el momento, desde el Concello da Coruña trasladan que el origen de la avería se debió a una entrada de agua que afectó a una pieza que ahora debe ser reemplazada.

El pasado verano los ascensores presentaron al menos dos averías. La primera de ellas se produjo unos días después de su inauguración, el pasado 21 de julio, cuando quedaron fuera de servicio.

La segunda, estuvo relacionada con un desajuste de la puerta. Dos personas se quedaron encerradas en su interior y fueron, posteriormente, rescatadas por los Bomberos.

La instalación de los ascensores en el barrio se debió a la propia geografía de la zona, con numerosas cuestas que dificultan la accesibilidad. En este caso, la actuación conecta mediante transporte vertical la avenida de Oza con O Castrillón. El presupuesto fue de 430.000 euros, financiados con fondos Next Generation.