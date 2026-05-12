El Concello da Coruña superó el límite de gasto en 2025 tras gastar 12 millones más de lo permitido

El interventor general del Concello da Coruña ha advertido en su informe de estabilidad presupuestaria correspondiente al ejercicio 2025 de que el Ayuntamiento incumplió la regla de gasto y cerró el año con una desviación superior a los 12 millones de euros. El documento, firmado el pasado 1 de abril, concluye además que el consistorio registró una situación de déficit y deberá aprobar un nuevo plan económico-financiero (PEF).

El Ayuntamiento de A Coruña llevará a pleno este miércoles la liquidación correspondiente al presupuesto del año pasado, de la que ya se conocía que se cerró con un remanente de tesorería negativo de 9,6 millones de euros.

Según el informe, el límite de gasto computable para 2025 se situaba en 291,88 millones de euros, mientras que el gasto finalmente ejecutado alcanzó los 303,94 millones. La diferencia negativa asciende a 12,06 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,47 % respecto al ejercicio anterior, muy por encima de la tasa de referencia del 3,2 % fijada por el Ministerio de Economía.

El documento también refleja que el grupo consolidado del Concello —que incluye organismos y entidades dependientes como el IMCE, el Consorcio de Turismo o el Consorcio para a Promoción da Música— cerró inicialmente con una necesidad de financiación de 12,53 millones de euros. Tras aplicar los ajustes exigidos por el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010), el déficit consolidado definitivo quedó reducido a 6,47 millones.

El interventor recuerda que las reglas fiscales volvieron a estar plenamente vigentes a partir de 2024 tras el levantamiento de la suspensión aprobada durante la pandemia, por lo que el incumplimiento obliga legalmente a formular un plan económico-financiero para corregir la situación. El informe señala que el Concello ya tiene uno en vigor por el incumplimiento de la regla de gasto en 2024.

Entre los principales factores que explican el deterioro de las cuentas municipales figura el ajuste por recaudación, que supuso un impacto negativo de 4,09 millones de euros debido a diferencias entre los derechos reconocidos y los ingresos efectivamente cobrados. También destacan los gastos pendientes de aplicación presupuestaria, es decir, facturas contabilizadas fuera del presupuesto corriente.

En este punto, el interventor advierte expresamente de que "la mayor parte" de esos gastos pendientes "deberían responder a gastos hechos sin crédito presupuestario", lo que supone una "transgresión de la normativa presupuestaria".

El informe detalla que el saldo de la cuenta 413 —la utilizada para registrar acreedores pendientes de imputar al presupuesto— ascendía a 1,72 millones de euros al cierre de 2025, frente a los 7,84 millones contabilizados un año antes. Aunque Intervención valora positivamente la reducción de ese saldo, insiste en que la existencia de gastos sin cobertura presupuestaria compromete la sostenibilidad financiera del ayuntamiento.

Reajuste en los presupuestos

El interventor también alerta del riesgo de que el Concello tenga que recurrir a operaciones de tesorería o aplazar pagos si no adopta medidas de saneamiento financiero. En ese caso, el Pleno de la Corporación deberá proceder a la reducción de gastos del nuevo orzamento por la cuantía igual al déficit producido.

Pese al incumplimiento de la estabilidad y de la regla de gasto, el informe subraya que parte del déficit se vio compensado por ajustes técnicos relacionados con contratos de arrendamiento financiero vinculados a la limpieza y recogida de residuos, así como por devoluciones de la participación en tributos del Estado correspondientes a ejercicios anteriores.