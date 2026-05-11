Tres vehículos implicados en un accidente en la AC-11 de A Coruña, a la altura de A Pasaxe

Tres vehículos se vieron implicados este lunes por la mañana en un accidente de tráfico registrado en la AC-11, a la altura del puente de A Pasaxe, en A Coruña.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el siniestro se produjo sobre las 09:00 horas en el punto kilométrico 4 en sentido entrada a la ciudad.

La persona que alertó a los servicios de emergencias explicó que uno de los vehículos se salió de la vía y chocó contra otro coche que se encontraba estacionado. Posteriormente, un tercer vehículo que circulaba detrás impactó contra el primer coche causante del accidente.

Una de las personas implicadas necesitó asistencia sanitaria tras el accidente al encontrarse nerviosa, según indicó el 112.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencias y efectivos de la Guardia Civil para atender la incidencia.