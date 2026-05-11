Mañana accidentada en A Coruña: un motorista herido tras chocar con una furgoneta en Cuatro Caminos

Foto de archivo de un coche de la Policía Local de A Coruña.

Un motorista resultó herido este lunes tras verse implicado en un accidente de tráfico en la plaza de Cuatro Caminos, en A Coruña.

El siniestro se produjo sobre las 12:00 horas después de que una furgoneta y una moto chocasen en las inmediaciones de la fuente de Cuatro Caminos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron al motorista herido, además de agentes de la Policía Local de A Coruña.

Más accidentes durante la mañana

La mañana de este lunes dejó además otros accidentes de tráfico en distintos puntos de A Coruña. A primera hora, un ciclista sufrió una caída en el barrio de Matogrande, frente al colegio Liceo, en un momento de gran afluencia de tráfico y peatones coincidiendo con la entrada de alumnos al centro educativo.

Además, tres vehículos se vieron implicados en otro accidente registrado sobre las 09:00 horas en la AC-11, a la altura del puente de A Pasaxe. Según informó el 112 Galicia, uno de los coches se salió de la vía y chocó contra un vehículo estacionado, mientras que un tercer turismo acabó impactando posteriormente contra el primero.