Una caída de bicicleta frente al colegio Liceo moviliza a una ambulancia en A Coruña

La mañana de este lunes transcurrió con normalidad en las principales vías de A Coruña, en una jornada de circulación tranquila y sin incidencias de especial gravedad, más allá de un accidente leve registrado a primera hora en el barrio de Matogrande.

El suceso tuvo lugar pasadas las 8:30 horas frente al colegio Liceo, en uno de los momentos de mayor movimiento en la zona coincidiendo con la entrada de alumnos al centro educativo. Por causas que no han trascendido, un ciclista sufrió una caída en plena vía, lo que motivó la rápida movilización de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia para atender a la persona implicada y realizar una primera valoración de su estado.

La presencia de los servicios de emergencia generó cierta expectación entre los viandantes y conductores que transitaban por la zona a esa hora, aunque la incidencia apenas alteró la circulación. El tráfico se mantuvo fluido en el entorno de Matogrande y no fue necesario realizar cortes ni desvíos destacados.