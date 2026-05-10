Dos vehículos chocan frontalmente en la AC-11, a la altura de Alfonso Molina en A Coruña

Dos vehículos se vieron implicados este domingo por la mañana en un accidente de tráfico registrado en A Coruña tras una colisión frontal en la AC-11, a la altura de Alfonso Molina.

El siniestro tuvo lugar pasadas las 11:00 horas en sentido salida de la ciudad, en las inmediaciones del puente de A Pasaxe y del núcleo de Santa Gema.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el accidente movilizó a los servicios de emergencias al tratarse de un siniestro con heridos. El ocupante de uno de los vehículos tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario, aunque las heridas sufridas eran de carácter leve, según confirmaron fuentes policiales.

El accidente provocó retenciones puntuales en la circulación, aunque no fue necesario cortar el tráfico en la vía. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación y atender la incidencia.