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Un herido en A Coruña tras una pelea entre seis personas en las fiestas del Barrio de las Flores
El 112 recibió el aviso sobre las 00:20 horas y hasta el lugar se desplazaron Policía Nacional, Policía Local y el 061
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Una pelea entre seis personas registrada esta madrugada durante las fiestas del Barrio de las Flores, en A Coruña, se saldó con una persona herida.
Según informa el 112 Galicia, un particular alertó sobre las 00:20 horas de que varias personas se estaban peleando en la plaza donde se celebraban las fiestas del barrio.
Tras recibir el aviso, el servicio de emergencias movilizó hasta el lugar a efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y al 061.
Como consecuencia de la pelea, una persona resultó herida y tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios desplazados hasta la zona.
Por el momento, la Policía Nacional está a la espera de conocer si se presentará algún tipo de denuncia relacionada con los hechos.