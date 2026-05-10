Un herido en A Coruña tras una pelea entre seis personas en las fiestas del Barrio de las Flores

Presencia policial esta madrugada en las fiestas del Barrio de las Flores tras una pelea entre varias personas

Una pelea entre seis personas registrada esta madrugada durante las fiestas del Barrio de las Flores, en A Coruña, se saldó con una persona herida.

Según informa el 112 Galicia, un particular alertó sobre las 00:20 horas de que varias personas se estaban peleando en la plaza donde se celebraban las fiestas del barrio.

Tras recibir el aviso, el servicio de emergencias movilizó hasta el lugar a efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y al 061.

Como consecuencia de la pelea, una persona resultó herida y tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios desplazados hasta la zona.

Por el momento, la Policía Nacional está a la espera de conocer si se presentará algún tipo de denuncia relacionada con los hechos.