A Coruña suma una nueva zona deportiva y biosaludable en la Urbanización Valaire

Nuevo espacio deportivo y biosaludable habilitado por el Concello en la Urbanización Valaire Concello da Coruña

La Urbanización Valaire cuenta desde esta semana con un nuevo espacio para la práctica deportiva al aire libre en A Coruña. El recinto, situado entre la calle Praga y la avenida de Nueva York, incorpora diferentes equipamientos biosaludables y de calistenia destinados a fomentar hábitos de vida saludables entre los vecinos.

La actuación forma parte del desarrollo del Plan de Barrios 2025-2027 impulsado por el Concello y responde, según explicó la concejala de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz, a las necesidades detectadas en la zona en materia de instalaciones públicas.

"Se optó por incorporar elementos para la realización de ejercicio físico al aire libre, tanto biosaludables como de calistenia", señaló la edil, que destacó además el carácter intergeneracional de este nuevo espacio deportivo.

La nueva área incluye distintos elementos de entrenamiento como una estructura multiejercicios, bicicleta estática, bicicleta elíptica y una escalera horizontal. La intervención también contempló la instalación de nuevo mobiliario urbano.

El Concello indicó que el recinto abrió esta misma semana tras superar favorablemente las inspecciones de seguridad realizadas una vez finalizadas las obras.