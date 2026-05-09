A Coruña continúa incorporando puntos de recarga para vehículos eléctricos

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El vehículo eléctrico gana autonomía en A Coruña: recarga gratuita en la Fábrica de Tabacos

Diez aparcamientos municipales de A Coruña cuentan ya con puntos de carga o tramitan nuevas instalaciones

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Los vehículos eléctricos continúan ganando presencia en A Coruña y los aparcamientos públicos de la ciudad avanzan también en la incorporación de puntos de recarga. Actualmente, diez estacionamientos municipales cuentan ya con este servicio o están tramitando su instalación.

Fuente de Neptuno en la plaza de Santa Catalina.

Uno de ellos es el párking de la Fábrica de Tabacos, donde el operador Telpark pondrá en marcha una campaña de recarga gratuita entre los días 11 y 17 de mayo.

Durante esa semana, los usuarios podrán utilizar sin coste seis plazas equipadas con carga semirrápida de hasta 22 kW a través de la aplicación de la compañía.

Esta actuación forma parte del proceso de modernización que el Concello está llevando a cabo en los aparcamientos municipales en régimen de concesión dentro del Plan de Concesiones.

"El Concello está trabajando para modernizar todas nuestras concesiones y hacerlas más útiles para la ciudadanía y más ecológicas. Esta es una medida más que se suma a las que hemos puesto en marcha en materia de accesibilidad", indicó el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage.