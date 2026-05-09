Una persona resulta herida de gravedad en un atropello en la avenida de Finisterre, en A Coruña

Atropello en un paseo de peatones de la avenida de Finisterre con la Ronda de Outeiro @EloyTP

Un atropello ha tenido lugar este mediodía en la avenida de Finisterre, en A Coruña. Los hechos se produjeron sobre las 12:53 horas en el paso de peatones situado en la rotonda de la avenida de Finisterre con la Ronda de Outeiro.

Según la información facilitada por el 112, una mujer de 70 años resultó herida de gravedad tras ser atropellada cuando cruzaba por este punto.

Fue un particular el que alertó a los servicios de emergencias de lo ocurrido. La mujer fue trasladada al CHUAC para recibir asistencia médica.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias, los bomberos de A Coruña y Policía Local. Protección Civil también fue informada del suceso.