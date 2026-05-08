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Sada (A Coruña) aprueba de manera inicial unos presupuestos de casi 17 millones de euros
Las cuentas salieron adelante con las abstenciones de BNG y PP
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A golpe de mayo, el Concello de Sada ha aprobado en un pleno extraordinario los presupuestos para el 2026, que ascienden a una cantidad inicial de cerca de 17 millones de euros. La propuesta salió adelante con el voto favorable del gobierno local y la abstención de los grupos del BNG y del PP.
Con este resultado, los presupuestos han salido adelante, algo que celebra el gobierno local agradeciendo la "responsabilidade e a comprensión demostrada ao entender que Sada precisa contar cun orzamento para seguir avanzando e garantir o funcionamento e a mellora dos servizos públicos".
Además, el ejecutivo también agradece al PP su disposición al diálogo y el acuerdo alcanzado este jueves, que aborda la cuestión de la acción de gobierno que el gobierno local se compromete a llevar a cabo cuando las cuentas se aprueben de forma definitiva.
Presupuestos de Sada para el 2026
Con cerca de 17 millones, los presupuestos de Sada se destinarán a impulsar inversiones estratégicas. En este caso, se destina una partida de 2,5 millones de euros.
También se dedicarán 3 millones de euros a políticas de bienestar social como el refuerzo de servicios municipales o dar respuesta a las necesidades detectadas ante el aumento de población.
El alcalde, Benito Portela, puso en valor que "o máis importante é que Sada conta xa cun orzamento aprobado. Máis alá das diferenzas políticas, cremos que hoxe se entendeu que ter unhas contas en vigor é mellor para o municipio que permanecer nun escenario de bloqueo e provisionalidade".
Por ello, el Concello valora estas cuentas que "achegan estabilidade institucional e permitirán seguir desenvolvendo actuacións prioritarias en ámbitos como as infraestruturas, os servizos sociais, a educación, a cultura, o deporte ou a seguridade e emerxencias".