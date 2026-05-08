Una pota al fuego moviliza a los bomberos hasta la calle del Orzán de A Coruña esta mañana

La mañana ha arrancado este viernes en A Coruña con los sonidos de sirenas de los bomberos, que se desplazaron hacia las 08:00 horas hasta el número 7 de la calle Orzán. La intervención finalmente no fue necesaria, ya que la alarma procedía de una pota al fuego que había creado una ligera columna de humo pero no un incendio.

Un particular fue quien dio aviso al 112 hacia las 07:30 horas de esta mañana.

En su llamada, alertaba de que salía algo de humo de un bajo situado en esta calle, cerca de la plaza Pintor Sotomayor, a la altura de Zalaeta. Hasta el lugar se desplazaron, además de los bomberos, agentes de la Policía Local y de la Nacional.

Una vez allí, constataron que el origen estaba en una pota al fuego, pero que no se había llegado a declarar un incendio.

Durante la breve intervención la calle Orzán, en la que los bomberos hicieron las comprobaciones necesarias, la vía permaneció cortada al tráfico. Los agentes estuvieron desviando la circulación por la calle San Roque entre las 08:00 y las 08:15 horas.