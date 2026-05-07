Una mujer dormida preocupa a su familia y los bomberos de A Coruña irrumpen por la ventana

Los bomberos de A Coruña se desplazaron anoche hasta una vivienda situada en la calle San Andrés después de que los familiares de una mujer de avanzada edad alertaran de que no respondía al teléfono, ante la posibilidad de que le pudiese haber ocurrido algo. A su llegada, descubrieron que la mujer se había quedado dormida y no escuchaba el teléfono.

El incidente ocurrió sobre las 22:30 horas y los bomberos tuvieron que acceder a la vivienda por una ventana, ya que la puerta estaba cerrada con llave desde dentro. En el informe de la actuación señalan que una vez dentro del inmueble pudieron confirmar "que la persona está bien de salud".

Hasta el lugar se desplazaron un camión y un vehículo desde el parque de A Grela y una ambulancia del 061 por si la mujer necesitase atención de personal sanitario. Afortunadamente, todo quedó en un susto, aunque el dispositivo sorprendió a los viandantes que pasaban por la calle.