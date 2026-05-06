San Pedro de Visma, en A Coruña, contará con una nueva zona de deportes de playa

Presentación del proyecto de la nueva zona de deportes de playa de San Pedro de Visma

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentó este miércoles a clubes y federaciones el proyecto de la nueva zona de deportes de playa de San Pedro de Visma, situada en el parque Adolfo Suárez y promovida por el Concello con una inversión de casi 120.000 euros.

Las nuevas instalaciones contarán con una superficie de juego de unos 1.200 metros cuadrados y unas dimensiones de 30x40 metros. El recinto estará preparado para la práctica de diferentes disciplinas como vóley playa, fútbol playa, balonmano playa o tenis playa.

Entre los asistentes a la presentación estuvo el exjugador internacional de fútbol playa y actual entrenador de la selección de Bielorrusia, Nico Alvarado.

El proyecto contempla además la renovación del área deportiva, con mejoras en la calidad de juego y en el drenaje de la instalación, incluyendo colectores subterráneos en espina de pez para facilitar la evacuación del agua. También se reforzará la seguridad con un nuevo cierre perimetral y redes de protección.

"Será una zona ampliamente equipada para que la ciudadanía pueda disfrutar de los deportes de playa, que tienen una relación muy estrecha con la ciudad y están ganando cada vez más adeptos", señaló Inés Rey durante la presentación.

La actuación incluirá además un nuevo sistema de iluminación LED con cuatro báculos de ocho metros de altura para permitir la práctica deportiva nocturna, así como trabajos de recuperación de muros y mejoras en diferentes elementos del entorno. La alcaldesa estuvo acompañada por el concejal de Deportes, Manuel Vázquez.