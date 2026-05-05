Una persona resulta herida en A Coruña en un accidente en la avenida Finisterre

El martes ha arrancado en A Coruña con una colisión entre dos turismos en la avenida de Finisterre. El siniestro se produjo hacia las 08:10 horas a la altura del parque de Santa Margarita, cuando dos turismos chocaron con uno de ellos sufriendo una salida de vía.

A causa del accidente, una persona resultó herida y necesitó asistencia sanitaria.

En cuanto a los daños materiales, uno de los vehículos implicados sufrió daños en la parte delantera izquierda, con destrozos alrededor del faro izquierdo. El conductor de este turismo perdió el control del mismo con el golpe, chocando contra la farmacia Finisterre 135 e invadiendo esta parte de la acera.

Hasta el lugar se desplazó Urxencias Sanitarias y también agentes de la Policía Local, que cortaron el carril derecho, por lo que los coches están teniendo que invadir el carril izquierdo para superar este tramo, y procedieron a regular el tráfico. También acudieron los bomberos para limpiar los restos del accidente de la vía.

En el resto de la ciudad, pese a la intensa lluvia que se vivió a primera hora de la mañana, el tráfico está fluyendo con normalidad. La circulación fue más densa en los puntos habituales, como la avenida Alfonso Molina, plaza de Ourense, la avenida do Porto o la glorieta del Pavo Real.