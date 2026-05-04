A Coruña presenta las fiestas del Barrio de las Flores con el regreso de "Os Maios"

Esta mañana el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, presentó las fiestas del Barrio de las Flores y su cartel en el café bar El Invernadero. La obra es del artista Alejandro Mosquera, vecino de la zona, que ha querido reflejar en ella la esencia del barrio y una de sus tradiciones más arraigadas.

Durante la presentación, Castro destacó el valor de este tipo de celebraciones como motor social y cultural. "Podemos aprovechar las fiestas de barrio para impulsar la cohesión, la creación de comunidad y el desarrollo cultural", señaló. En este sentido, subrayó que la programación de este año busca recuperar la tradición de Os Maios y, al mismo tiempo, servir de impulso para la creación artística local.

El concejal también puso en valor el cartel de Mosquera, que, a su juicio, conecta con la tradición pictórica de la ciudad y con su vertiente más contemporánea. "Es una apuesta clara por implicar al barrio, por reforzar los lazos y por apoyar la creación artística en un entorno muy creativo y solidario", afirmó.

Por su parte, Alejandro Mosquera explicó que el encargo tuvo un significado especial para él por su vinculación con la zona. "Soy vecino y el Barrio de las Flores es lo que veo todos los días desde mi casa. Participar en estas fiestas es un orgullo", señaló.

La obra representa una escena festiva en torno a Os Maios, con músicos, bailadores y vecinos reunidos en un espacio público. A través de una composición geométrica y urbana, influida por corrientes como el cubismo o el constructivismo, el artista introduce también referencias al paisaje del barrio, como sus característicos bloques de viviendas. "Es una especie de foliada en un entorno muy urbano, con ese contraste entre tradición y ciudad", explicó.

El cartel juega además con colores vivos y elementos florales, evocando la primavera y proponiendo una lectura abierta. "Es casi como un puzzle visual, donde cada uno puede ir descubriendo figuras y detalles", añadió.

Celebración de las fiestas

Las fiestas del Barrio de las Flores se celebrarán los días 8, 9 y 10 de mayo. Uno de los momentos destacados será la recuperación de Os Maios, prevista para el sábado 9, una iniciativa impulsada en colaboración con los centros educativos María Pita y Ramón de la Sagra. "Se elaborarán varias piezas con la participación de escolares. Queremos recuperar esta tradición poco a poco, trabajando con los centros y creando una fiesta popular en torno a ella", indicó David Pujades, secretario y tesorero de la Plataforma Vecinal.

Velada de boxeo

Las fiestas del Barrio de las Flores también incluirán una velada de boxeo el próximo 9 de mayo a las 19:00 horas en el polideportivo del barrio. El evento contará con combates de distintos púgiles y la actuación musical de Emilio Barrul.

Las entradas tendrán un precio de 15 euros en silla y 10 euros en grada, con carácter de donación para la comisión de fiestas.