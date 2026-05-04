A Coruña completa la urbanización de Fonte de San Amaro con nuevas zonas y 68 plazas

El Ayuntamiento de A Coruña ha finalizado la urbanización de la zona de Fonte de San Amaro, un desarrollo residencial que incorpora nuevas calles, áreas verdes, un mirador, espacios de ocio y 68 plazas de aparcamiento en un entorno que durante décadas permaneció sin desarrollar.

El proyecto ha supuesto la apertura de las calles San Amaro, San Pedro y Fonte de San Amaro, conectadas mediante un nuevo vial perimetral que enlaza nuevamente con Orillamar. También se han habilitado nuevas zonas verdes en el entorno del cementerio, Torrente Ballester y el área entre la calle Regata Cutty Sark y la playa de San Amaro, reforzando la integración del barrio con el frente marítimo.

Más plazas de aparcamiento

En materia de movilidad, la actuación incluye 68 nuevas plazas de aparcamiento, cuatro de ellas adaptadas, además de mejoras en la accesibilidad con rampas que conectan el paseo marítimo con las calles interiores. También se facilitará el acceso al Club del Mar y a la playa.

El proyecto, con un presupuesto cercano a los 1,6 millones de euros, ha incorporado además un parque de calistenia ya finalizado, una nueva zona infantil, 35 bancos y la plantación de 56 árboles junto a 6.000 metros cuadrados de césped, configurando un espacio más habitable y sostenible.