Yolanda Díaz pone A Coruña como ejemplo de control del alquiler por su declaración de zona tensionada

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado a una "grandísima movilización" durante el mes de mayo en defensa del decreto para prorrogar los contratos de alquiler, después de que fuese rechazado en el Congreso, y ha asegurado que "no nos vamos a rendir".

En declaraciones a los medios en A Coruña, antes de participar en un encuentro con cooperativas, Díaz ha trasladado un mensaje de "absoluta esperanza" en materia de vivienda y ha insistido en que se trata del "principal problema de España".

Así, ha defendido que, aunque la norma no haya salido adelante en sede parlamentaria, cuenta con respaldo social. "Las normas se pueden perder en el Congreso de los Diputados, pero está ganada en la calle esta norma", ha afirmado, al tiempo que ha animado a "todo el mundo" a sumarse a las movilizaciones previstas.

La vicepresidenta ha subrayado que su formación estuvo "negociando con todas las formaciones políticas" y ha recalcado que el rechazo al decreto "no fue por nosotros", por lo que ha avanzado que seguirán dialogando para sacarlo adelante.

Además, ha cuestionado la posición de los partidos que votaron en contra, al señalar que "los votantes de todos los partidos" apoyan la medida. "¿Cómo es posible que los votantes del PP, de Vox, de Junts digan que quieren que se apruebe esta norma y sus partidos los abofeteen votando en contra?", se ha preguntado.

Díaz ha puesto como ejemplo el caso de A Coruña, donde la declaración de zona tensionada permite prorrogar los contratos de alquiler durante varios años sin incrementos significativos de precio. "Esta norma sirvió para salvar a miles y miles de personas", ha asegurado.

Críticas a la Xunta

Por otra parte, tal y como ha informado Europa Press, la ministra ha cargado contra "el dislate" de la Xunta por centrar su actuación en el control de bajas laborales, mientras --ha dicho-- en Galicia murieron 45 personas en sus puestos de trabajo en 2025.

Díaz ha advertido de que, si el Gobierno autonómico impulsa medidas en esta línea, el Ejecutivo central podría recurrirlas. "En el caso de que lo haga, vamos a interponer recursos de inconstitucionalidad", ha afirmado.

Asimismo, ha acusado a la Xunta de "culpabilizar" a profesionales sanitarios y trabajadores, y ha defendido la necesidad de actuar sobre la prevención de riesgos laborales. "La siniestralidad no es algo casual, es que esto puede ser evitado", ha señalado.

En este sentido, ha apostado por una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales que suponga un "cambio completo" y ha incidido en que se trata de una cuestión que "tiene que ver con la vida y la salud de la población asalariada".

Política internacional

En el ámbito internacional, Díaz ha reclamado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que lidere la respuesta europea ante las "amenazas" del expresidente estadounidense Donald Trump.

"Nosotros no somos vasallos de Trump como país", ha afirmado, al tiempo que ha pedido a la Unión Europea que dé "un paso adelante" y ejerza su peso institucional.

Además, ha exigido la liberación "inmediata" de los miembros de la flotilla retenida por Israel, entre los que hay ciudadanos españoles, y ha reclamado el fin del conflicto en Irán por su elevado coste humano, económico y social.

ENCUENTRO CON COOPERATIVAS

Finalmente, en relación con el encuentro mantenido con cooperativas gallegas, Díaz ha destacado el papel de la economía social en el crecimiento "inclusivo y solidario" y ha puesto en valor el dinamismo del cooperativismo en Galicia, donde --ha indicado-- se está registrando un aumento significativo en la creación de este tipo de entidades.