A Coruña busca a un pirómano: nuevos incendios nocturnos en la zona de Labañou y Os Rosales

La inquietud vuelve a crecer en el entorno de Labañou y Os Rosales, tras registrarse varios incendios durante la madrugada de este viernes en diferentes puntos del barrio, en una secuencia que refuerza la sospecha de un posible autor reincidente.

Según los avisos registrados, el primer incidente tuvo lugar pasada la medianoche en la Rúa Educación, donde finalmente se anuló la salida de los servicios de emergencia al comprobarse que se trataba de un colchón ardiendo en la vía pública atajado por los propios transeúntes.

Apenas una hora después, sobre la 01:20 horas, se declaró un nuevo fuego en estrada de Os Fortes, donde dos contenedores quedaron completamente calcinados y un vehículo resultó afectado en su parte trasera, casi a la altura de la rotonda de O Portiño.

La cadena de incidentes continuó poco después, ya en torno a las 02:06 horas, con otro incendio en el Grupo Nuestra Señora del Carmen, también en un elemento urbano. En todos los casos, los fuegos se produjeron en un intervalo muy corto de tiempo y en una zona próxima, lo que ha elevado la preocupación entre los vecinos.

Sucesos previos ya esta semana

No se trata de hechos aislados. Ya en la madrugada anterior se habían registrado episodios similares en la avenida de Labañou, además de otros incidentes recientes en el mismo entorno, lo que apunta a un patrón repetido. A Coruña sospecha que tiene un pirómano entre los suyos, al que las autoridades ya buscan.