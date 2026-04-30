A Coruña inicia la limpieza de pintadas contra viviendas turísticas aparecidas esta semana

El Ayuntamiento de A Coruña ha comenzado este jueves los trabajos de limpieza de las pintadas aparecidas en los últimos días en distintos puntos de la ciudad, dirigidas contra las viviendas de uso turístico.

Las intervenciones se están desarrollando en zonas como la Ciudad Vieja, Orzán, Monte Alto o el entorno de la calle Alcalde Canuto Berea, donde se localizaron varios de estos mensajes.

Los operarios municipales están retirando grafitis con lemas como "Un Airbnb más, una familia menos", "Fora de aquí" o "A vivenda é un dereito", que habían sido pintados tanto en fachadas de edificios como en elementos urbanos, incluidos contenedores.

Fachada de Alcalde Canuto Berea, limpia esta mañana. Quincemil.

En algunos inmuebles afectados, además, se detectaron daños en portales, accesos electrónicos y cerraduras, con presencia incluso de silicona, lo que ha obligado a realizar actuaciones complementarias más allá de la simple limpieza.

Algunos de los edificios afectados ni siquiera cuentan con viviendas turísticas en su interior, lo que ha incrementado la preocupación entre los residentes.

Desde el entorno de los propietarios de viviendas de uso turístico denuncian una "campaña de acoso" contra propiedades privadas, recordando que muchas de ellas cumplen con la normativa vigente y, en algunos casos, ni siquiera se encuentran en explotación actualmente.

Por su parte, vecinos de las zonas afectadas muestran inquietud por la repetición de estos hechos y por el deterioro de los inmuebles.