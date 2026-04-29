El TSXG cambia el criterio: el 'codo de tenista', considerado como enfermedad laboral en Galicia

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado un giro relevante en materia de salud laboral al reconocer la epicondilitis, conocida como codo de tenista, como enfermedad profesional en el caso de una trabajadora de supermercado.

La resolución, fechada el 24 de marzo de 2026, estima el recurso presentado contra una cadena de supermercados, una mutualidad y la Seguridad Social, dejando sin efecto una sentencia previa dictada en A Coruña. El caso aún puede llegar a casación.

El alto tribunal concluye que la incapacidad temporal sufrida por la empleada está directamente vinculada a su actividad laboral, especialmente por la realización continuada de movimientos repetitivos en su puesto de caja. Esta relación causal es la base para encuadrar la dolencia dentro del catálogo de enfermedades profesionales.

La resolución también introduce una lectura desde la perspectiva de género, al señalar que este tipo de lesiones sí están contempladas en profesiones tradicionalmente masculinizadas, como la construcción o la mecánica, mientras que no se reconocían con la misma claridad en ocupaciones feminizadas como la de cajera de supermercado.

Desde el ámbito sindical, la delegada de prevención de la CIG en la empresa, Raquel López Reimúndez, advierte de que esta patología es frecuente en el sector tras años de trabajo con movimientos repetitivos en caja sin medidas preventivas suficientes, según recoge Europa Press.

En esa línea, subraya la importancia del fallo para un colectivo mayoritariamente femenino que acumula dolencias que, en muchos casos, no son reconocidas como de origen laboral.

La propia trabajadora demandante, Noelia Gerpe Meirás, ha celebrado la decisión judicial, afirmando que se confirma lo que llevan años denunciando desde el sindicato: la infrarrepresentación y el infrarreconocimiento de las enfermedades laborales en mujeres, según recoge esta agencia.