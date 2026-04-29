Corte total de trenes en A Coruña este verano: Renfe habilitará autobuses a partir del 5 de junio

La estación de tren de A Coruña afrontará este verano una nueva fase de las obras que ejecuta Adif para la futura terminal intermodal. Para adaptarse a estos trabajos, Renfe pondrá en marcha desde el 5 de junio un plan alternativo de transporte que permitirá mantener las conexiones, aunque con ajustes en los servicios y en los tiempos de viaje.

Los cambios afectarán tanto a los trenes de Alta Velocidad con Madrid como a las líneas de Media Distancia y Regionales que conectan A Coruña con Santiago, Vigo, Ferrol, Lugo y Ourense. La operativa se reorganizará en dos fases, combinando trayectos ferroviarios con desplazamientos por carretera en determinados puntos del recorrido.

Primera fase: del 5 al 25 de junio

En una primera fase, del 5 al 25 de junio, las limitaciones de capacidad en la estación obligarán a realizar transbordos puntuales en autobús. Los trenes Regionales entre A Coruña y Vigo Guixar harán este cambio entre A Coruña y Santiago, mientras que los servicios hacia Lugo y Ferrol lo harán entre A Coruña y Betanzos Infesta.

Además, el último Avlo Madrid-A Coruña del 25 de junio completará su recorrido por carretera entre Santiago y la ciudad coruñesa, por cuestiones operativas.

Segunda fase, del 26 de junio al 10 de julio

La segunda fase, del 26 de junio al 10 de julio, concentrará los trabajos más intensos, lo que supondrá la interrupción temporal del tráfico ferroviario en la estación coruñesa. Durante esos días, Renfe habilitará servicios alternativos por carretera para garantizar los desplazamientos.

Habrá conexiones en autobús entre A Coruña y Santiago para los trenes de Alta Velocidad, Avant, Media Distancia y Regionales, así como entre A Coruña y Betanzos Infesta para los servicios hacia Ferrol, Lugo y Ourense.

Variación en las duraciones de los viajes

La compañía señala que estos ajustes pueden implicar ligeras variaciones en los horarios y un aumento de los tiempos de viaje, especialmente en los trayectos con transbordo. También advierte de que los primeros servicios del 11 de julio podrían presentar modificaciones mientras se recupera la operativa habitual.

Para facilitar la planificación, Renfe recomienda consultar los horarios con antelación y recuerda que permitirá cambios y anulaciones sin coste durante este periodo. Los billetes y toda la información actualizada estarán disponibles en los canales habituales de la compañía, como taquillas, máquinas de autoventa, su aplicación móvil, el teléfono de atención al cliente y la web oficial.