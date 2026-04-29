A Coruña reabrirá en verano un Santa Margarita renovado: pista para correr, nuevos parques y una solana

El parque de Santa Margarita, que tantos momentos de la infancia ha regalado a los coruñeses, reabrirá el próximo verano con una imagen completamente renovada. Respetando las zonas verdes que lo caracterizan, contará con nuevos servicios como una pista para correr, un parque infantil, otro de calistenia y un espacio habilitado para tomar el sol.

Así lo anunció este miércoles la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, tras supervisar los trabajos que se llevan realizando desde hace meses, junto con la conselleira de Infraestruturas, Noemí Díaz, y las empresas encargadas de la obra.

Actualmente, ya se ha completado el 85% de la ejecución y comienzan a apreciarse los resultados. Todo ello ha sido posible gracias a una inversión de 740.000 euros, "una de las intervenciones más ambiciosas en espacios verdes", en palabras de la regidora.

De este modo, en unos meses, coincidiendo con el periodo estival, los ciudadanos podrán pasear por el parque rodeados de más de 50 nuevas especies de árboles y plantas. Para ello, se han retirado ejemplares secos y dañados, sustituyéndolos por otros nuevos. Además, se renovará la iluminación, dando protagonismo a rincones específicos como los históricos hórreos, entre los que se encuentra el más antiguo de la ciudad.

Nuevo parque de Santa Margarita

Entre las novedades destaca también un espacio pensado para tomar el sol. Este rincón contará con tumbonas de madera y una zona verde donde poder estirar la toalla, además de una fuente con agua en continuo movimiento. "Una solana", según la descripción de la alcaldesa.

En definitiva, será el mismo parque de siempre, pero mejorado. Se ha ido repoblando la vegetación, aportando coherencia estética y aprovechando espacios que antes estaban inutilizados.

Un paseo de la fama para las científicas gallegas

El paseo de la ciencia incorporará además un reconocimiento especial a científicas gallegas que marcaron hitos en la historia. Se instalarán 15 placas con los nombres de investigadoras destacadas de Galicia, que se irán desvelando próximamente.

En este contexto, la alcaldesa quiso recordar la importancia de visibilizar el impacto femenino en la sociedad. Aprovechó la ocasión para criticar un evento celebrado recientemente en A Coruña en el que la presencia era mayoritariamente masculina.

En imágenes difundidas en redes sociales por el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, así como por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se puede ver la imagen "en la que solo se ven señores, hablando con señores y tomando una caña con señores".

Ante ello, la alcaldesa considera "una falta de progreso" que se hable de "impacto positivo" cuando "falta la mitad de la población, que somos las mujeres". Señaló que le parece positivo abordar estos temas, pero insistió en que es imprescindible contar con la presencia femenina para poder hablar de "progreso".

Polémica por el parque del Observatorio

En otro orden de asuntos, la alcaldesa también fue preguntada por la polémica en torno al parque del Observatorio, contra el que se manifestaron vecinos del Agra del Orzán, al considerarlo un "atentado" y un caso de "especulación". Los residentes reclaman más espacios verdes y un parque adecuado.

Ante estas críticas, Rey aseguró que el Concello ya se reunió con los vecinos "antes y después" de la concentración. "Nos hemos reunido con ellos para explicarles en qué consiste este plan", concluyó.