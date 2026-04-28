La Policía Local de Arteixo (A Coruña) detiene a dos personas por violencia de género

La Policía Local de Arteixo detuvo en los últimos días a cuatro personas por distintos delitos, entre ellos dos casos de violencia de género y dos de falsificación de documentos, en actuaciones desarrolladas en varios puntos del municipio.

En el ámbito de la violencia machista, los agentes intervinieron en dos episodios gracias a avisos ciudadanos. En uno de ellos, ocurrido en Meicende, un hombre de 36 años fue arrestado tras ser sorprendido zarandeando a una mujer en plena vía pública. A la llegada de la patrulla, la víctima presentaba heridas visibles y restos de sangre. El agresor, que mostraba una actitud violenta, tenía además una orden judicial en vigor de búsqueda y detención. La mujer fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica.

En una segunda intervención, en el núcleo urbano de Arteixo, un hombre de 47 años fue detenido después de que su pareja solicitase ayuda en la calle. La víctima presentaba lesiones y aseguró haber sido agredida. El arresto se produjo cuando el sospechoso salía del domicilio familiar.

Intentos de fraude con permisos de conducir

Por otra parte, la Policía Local detectó dos casos de falsificación documental durante controles de tráfico e identificaciones.

En uno de ellos, un conductor intentó presentar primero un permiso venezolano caducado y, posteriormente, otro documento español. Tras las comprobaciones y la consulta con la Policía Nacional, ambos resultaron ser falsos, por lo que fue detenido.

En otro control en Meicende, los agentes interceptaron a un motorista con una licencia extranjera que no se correspondía con los modelos oficiales. A pesar de la calidad de la falsificación, los policías lograron detectar las irregularidades.

Desde la Policía Local destacan la importancia de la colaboración vecinal en los casos de violencia de género, así como la formación de los agentes para detectar documentos fraudulentos. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del puesto principal de la Guardia Civil de Arteixo.