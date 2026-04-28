Fallece un turista de uno de los cruceros que llegaron este martes a A Coruña

Triple escala de cruceros, el 28 de abril de 2026, en A Coruña Carmen G. Mariñas

Un hombre que viajaba en el crucero Iona, que llegó esta mañana al puerto de A Coruña, ha fallecido.

Esta persona, probablemente de edad avanzada, murió antes de que el crucero poco antes de que arribase a la ciudad.

El Iona llegó con más de 6.000 pasajeros a bordo hacia las 08:30 horas de esta mañana, atracando en el muelle de Transatlánticos. Lo hizo procedente de Bilbao y su siguiente destino será Vigo.

El hombre viajaba acompañado de familiares, que pidieron expresamente poder continuar hasta el siguiente puerto, como así autorizaron posteriormente las autoridades competentes.

Además, la familia también solicitó la visita a bordo de un cura para que oficiase un acto de despedida.